Card. Bassetti, vita è bella nonostante tutto

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - "Nonostante tutto io mi sento di dirvi dal profondo del cuore che la vita è bella": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti nell'omelia della celebrazione eucaristica della 43/a Giornata per la vita promossa a livello nazionale dalla Cei e celebrata a Perugia domenica nella parrocchia di San Bartolomeo di Ponte San Giovanni. "Certo - ha aggiunto -, la vita è anche tanto fragile e questa fragilità l'ho sperimentata tutta nella mia persona. Infatti, siamo soggetti al limite, all'errore, alla malattia. Tuttavia la nostra vita è bella, perché c'è una grande lampada che la illumina, è la lampada della fede ed anche nei momenti difficili ci dà la forza di andare avanti".

A precedere la celebrazione è stato l'incontro in streaming (sul canale YouTube del settimanale La Voce), dedicato al tema della Giornata, "Libertà e Vita", presso "Casa San Vincenzo", l'opera segno diocesana che da più di 25 anni accoglie donne con minori o singole in gravi difficoltà, incluse le partorienti.

(ANSA).