Bianconi, gestione Covid dai risultati catastrofici in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - "Perché in Umbria la pandemia è arrivata a questo punto?". È la domanda che si pone il consigliere regionale Vincenzo Bianconi (Misto).

"Una regione come l'Umbria - chiede ancora, fra l'altro, Bianconi - perché non ha lo stesso colore della Basilicata? Cosa abbiamo sbagliato? Perché non abbiamo assunto o stabilizzato il personale sanitario? Perché non abbiamo utilizzato, rafforzato, riaperto strutture sanitarie esistenti invece delle tende?".

"I numeri dicono che chi guida la Regione e la sanità Umbra ha sbagliato molto, sia nelle strategie che nelle azioni operative". "Con la minoranza in Assemblea legislativa - sottolinera - più volte abbiamo fatto proposte concrete. Sempre, purtroppo, rimandate al mittente". "Per le tante famiglie che sono nelle casette prefabbricate, rimanere bloccati in pochi metri con i propri bambini per 15 giorni sarà un'altra prova che si aggiunge al terremoto".

"Sono certo - prosegue Bianconi - che chi è al governo di questa Regione abbia lavorato duro ed abbia cercato di fare del proprio meglio. Ma è altrettanto chiaro che molti errori strategici e di operatività sono stati fatti e reiterati dopo la seconda ondata".

"Spero - aggiunge Bianconi - che chi governa questa regione abbia imparato la lezione. Di fronte a certe sfide non si può andare da soli". (ANSA).