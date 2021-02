ANSA-IL-PUNTO/ COVID: continua crescita ricoveri in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - Nel primo giorno di zona rossa nella provincia di Perugia e in sei comuni di quella di Terni, non si ferma in Umbria la crescita dei ricoverati Covid. A oggi sono 500, 16 in più di ieri, 77 dei quali (+4) in terapia intensiva.

I nuovi positivi registrati nell'ultimo giorno sono stati 190, i guariti 66 e i morti sei (840 in totale). Con gli attualmente positivi a quota 6.902, più 118. I tamponi analizzati sono stati 754 e i test antigenici 1.390. Con un tasso di positività del 25,1 per cento sui molecolari e dell'8,86 totale.

Per arginare la diffusione dei contagi in ambiente sanitario sono state intanto sospese fino al 21 febbraio negli ospedali dell'Umbria le attività chirurgiche di ricovero "programmate procrastinabili" e quelle di specialistica ambulatoriale "procrastinabili". Lo hanno comunicato con una lettera ai direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, il commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo e il direttore alla Salute della Regione Umbria, Claudio Dario.

Inoltre, è stato richiesto di chiudere tutti gli accessi agli ospedali consentendo l'ingresso solo dall'entrata principale con sorveglianza e triage, di sospendere le visite ai degenti e limitare l'accesso dei caregiver ai solo testati con tampone molecolare negativo, di potenziare le misure di sorveglianza del personale, sottoporre a sorveglianza tutti gli attuali degenti e a tampone molecolare tutti i pazienti in ingresso come già avviene, da ripetere nei negativi a distanza di 48 ore mantenendo l'isolamento degli ingressi. Nelle strutture residenziali extraospedaliere - spiega ancora la Regione - si applicano le stesse misure. (ANSA).