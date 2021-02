Anche in Umbria la Giornata di raccolta del farmaco

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - Torna, anche in Umbria, la "Grf" (Giornata di raccolta del farmaco), da martedì 9 a lunedì 15 febbraio.

In Umbria saranno 87 le farmacie coinvolte (elenco consultabile sul sito www.bancofarmaceutico.org) e i volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti, fuori dalle farmacie, sabato 13 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 45 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l'edizione del 2020, sono state raccolte 8.337 confezioni di farmaci (pari a un valore di circa 60.000 euro) che hanno aiutato circa 4.000 ospiti di 45 realtà caritative del territorio regionale.

Quest'anno, la Grf - spiega una nota di Federfarma Umbria - si farà non solo nonostante la pandemia, ma a motivo della pandemia: a causa della crisi economica innescata da quella sanitaria, tante persone hanno perso il lavoro, chiuso la propria attività o subito una riduzione del proprio reddito.

Nel 2020, 434.000 persone indigenti hanno avuto bisogno di medicinali, ma non hanno potuto acquistarli per ragioni economiche. (ANSA).