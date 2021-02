Ad Amelia, Italia gialla e noi rossi brutto risveglio

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 08 FEB - "E' stato un brutto risveglio. Per fortuna c'è il sole perché una cosa del genere non ce l'aspettavamo. Mentre tutta l'Italia è in zona gialla, noi ci ritroviamo in rosso. Passerà anche questa, ma siamo al limite". le parole di una cittadina di Amelia sintetizzano il clima vissuto nel comune umbro, uno dei sei della provincia di Terni da oggi in zona rossa.

Stamani il centro, sia dentro che fuori le mura ciclopiche, si presentava comunque abbastanza trafficato, sia di auto che di pedoni. Accanto a molte saracinesche abbassate, per le categorie commerciali obbligate alla chiusura, diversi i negozi che hanno potuto continuare l'attività anche solo in parte. In città si è svolto anche il mercato settimanale, ma in forma notevolmente ridotta, solo con la presenza di banchi di alimentari e fioristi.

"La situazione non è bella, la gente non viene e quando viene si vende metà della merce - ha spiegato uno dei pochi banconisti presenti -. Oggi poi è ancora peggio".

Per la titolare di un'attività commerciale "è un disastro, sembra essere tornati indietro e fa male doppiamente vedere altrove le vie dello shopping piene".

Opinione condivisa anche da altri colleghi del settore, secondo i quali la chiusura per due settimane renderà "vani tutti gli incassi del Natale". "E' un gioco al massacro, qui è tutto morto e tutto fermo" il commento di due anziani che non hanno comunque rinunciato a due chiacchiere, a distanza, in piazza. "Ma queste sono le disposizioni - hanno aggiunto - e ce le teniamo". (ANSA).