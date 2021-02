Torna 'Innamorati di Orvieto' per festeggiare San Valentino

(ANSA) - PERUGIA, 06 FEB - Torna 'Innamorati di Orvieto', la manifestazione nata lo scorso anno nella città umbra per festeggiare San Valentino.

La seconda edizione cambia pelle per via delle limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19, ma si rinnova: domenica 14 febbraio 100 coppie, in rappresentanza delle varie associazioni cittadine, scatteranno una loro personale foto di Orvieto che, tramite una app, diventerà una cartolina vera e propria e verrà spedita ad altrettanti destinatari. Questi riceveranno fisicamente a casa l'invito a tornare a visitare la città del Duomo quando sarà possibile.

Con questa iniziativa l'amministrazione comunale lancia la collaborazione con PemCards, la start up innovativa che ha reinventato in chiave moderna la 'vecchia' cartolina.

Per il sindaco e assessore al Turismo, Roberta Tardani, "la cartolina ha un sapore romantico che oggi, attraverso la tecnologia, possono riscoprire anche i più giovani". L'obiettivo è quello di legare questo strumento "ai vari eventi che auspicabilmente si terranno in città nel corso dell'anno dando l'opportunità ai turisti che arriveranno di trovare in punti prestabiliti questo francobollo digitale con cui spedire la loro cartolina da Orvieto". Per la sindaca, inoltre, 'Innamorati di Orvieto' è un "appuntamento simbolico e carico di significato" che "consentirà comunque di continuare a promuovere la città in vista della auspicabile ripresa del turismo". (ANSA).