Squarta, vaccini a tutti i medici liberi professionisti

(ANSA) - PERUGIA, 06 FEB - "Tempi certi e rapidi per quanto riguarda la vaccinazione di medici liberi professionisti, odontoiatri e assistenti in Umbria" vengono auspicati dal presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta. Attraverso una nota l'esponente di Fratelli d'Italia sottolinea "l'importanza del ruolo che svolgono queste figure, compresi i tanti medici del lavoro, in una fase così delicata come quella provocata dall'emergenza Covid che stiamo attraversando".

Secondo Squarta "la Regione dell'Umbria, nel rispetto delle normative vigenti, dovrebbe garantire la completa vaccinazione a tutti loro, compresi i professionisti che hanno più di 55 anni.

Tutti loro - dichiara il presidente - sono quotidianamente impegnati a lavorare a strettissimo contatto con tanta gente e le possibilità di contagio per questa ragione sono molto elevate. Queste categorie - conclude Squarta - rappresentano una parte importante della nostra sanità e devono essere tutelate".

