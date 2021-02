Covid: balzo di ricoveri in Umbria, ora sono 458

(ANSA) - PERUGIA, 06 FEB - Balzo dei ricoverati per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore: secondo i dati della Regione aggiornati al 6 febbraio, sono 458, quindici in più di ieri, dei quali 70 (quattro in più) quelli in terapia intensiva.

I nuovi contagi sono 351.

Segnalati altri otto morti, dopo i dieci di ieri (831 in tutto).

I guariti sono 159 e gli attualmente positivi salgono a 6.582.

I tamponi molecolari analizzati nell'ultimo giorno sono 4.270 (616.821 quelli eseguiti dall'inizio della pandemia), con un tasso di positività dell'8,2%, e i test antigenici sono 4.679 (50.339 in tutto). (ANSA).