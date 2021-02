A Deruta tensostruttura per test anti-Covid ed emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 06 FEB - Una tensostruttura di pronto intervento, gratuita, installata presso il campo sportivo comunale nuovo di Deruta, in via Salvador Allende: è quanto previsto in una delibera della giunta comunale di Deruta. La struttura potrà essere adibita anche a testing sulla popolazione, oltre che a tutte le altre attività inerenti l'emergenza sanitaria. "Abbiamo voluto installare questa tensostruttura, che non ha alcun costo per il Comune e quindi per i cittadini - afferma il sindaco, Michele Toniaccini - per garantire uno spazio funzionale, facilmente raggiungibile e sicuro da adibire a questa emergenza sanitaria. In particolare, i soggetti autorizzati a svolgere attività di testing sulla popolazione, e previa formale richiesta al Comune, potranno servirsi di questo luogo che mettiamo a loro disposizione gratuitamente. Penso alle farmacie e ai test antigenici, su base volontaria, sui bambini di scuola primaria, sugli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, sul personale docente e Ata che, grazie a un accordo con la Regione Umbria, sono del tutto gratuiti. Per questa attività di prevenzione, non si deve pagare il test che potrà essere prenotato nelle farmacie pubbliche e private di Deruta e questo, unitamente al rispetto di tutte le regole anti Covid, consentirà un rientro a scuola in sicurezza".

"Se non si procederà con i test di massa - osserva il sindaco - la scuola potrebbe continuare a essere il luogo di trasmissione del Covid, portato dall'esterno e rimbalzato alle famiglie, esattamente come è avvenuto in questa terza ondata. Abbiamo, infatti, avuto certezza del livello alto di contagiosità e della capacità di penetrazione tra i giovani, delle varianti".

"In tempi record è stata montata una struttura che oggi servirà per i testing, ma che, in futuro - osserva Toniaccini - potrà essere un valido supporto anche per altre attività legate all'emergenza sanitaria. Tutto ciò, in pieno spirito di collaborazione fra istituzioni, enti e associazioni". (ANSA).