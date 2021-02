Tesei, a lavoro notte e giorno per la comunità

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - "Mi si rimprovera che non sono tutti i giorni sui giornali o sui mezzi di comunicazione online ma posso garantire lavoro notte e giorno per la mia comunità, per combattere questa terribile pandemia e per evitare che la situazione possa propagarsi oltre certi limiti. Intervenendo puntualmente nel contenimento del contagio e salvaguardando così la salute dei cittadini": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della diffusione del Covid.

"Quando insieme ai sindaci abbiamo adottato misure e iniziative dolorose da intraprendere per contenere i contagi - ha sottolineato la governatrice - lo abbiamo fatto velocemente e puntualmente. Il continuo aumento di incidenza di positività in particolare sulle fasce di età più giovani ha dimostrato che il provvedimento di chiudere le scuole è stato necessario. Questo oggi ci permette di stare in linea con il contenimento, anche grazie agli altri provvedimenti che dobbiamo ora adottare per bloccare la diffusione delle varianti, brasiliana ed inglese, che abbiamo individuato". (ANSA).