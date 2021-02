Rezza, in Umbria variante brasiliana in cluster ospedalieri

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "In Umbria sembra ci sia la circolazione di 2 varianti, quella inglese e quella brasiliana.

In 2 campioni inviati dall'Umbria è stata riscontrata la variante brasiliana e a Perugia sono stati identificati dei cluster ospedalieri. In restanti 40 campioni la variante brasiliana sembra aver circolato nei cluster ospedalieri. Sono state prese molte misure". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza alla conferenza stampa sul monitoraggio settimanale. (ANSA).