Rezza, da Regione Umbria splendida collaborazione

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - Ha ringraziato la Regione Umbria "per la splendida collaborazione" il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza intervenuto alla conferenza stampa per fare il punto sulle zone della provincia di Perugia maggiormente colpite dal contagio Covid. "Avere identificato prontamente la circolazione delle varianti è molto importante non solo per l'Umbria ma per tutta l'Italia" ha aggiunto.

"Chiaramente - ha detto Rezza - la circolazione di varianti è molto attenzionata da noi in quanto dobbiamo prontamente intervenire una volta identificate". (ANSA).