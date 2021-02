Prorogati i provvedimenti restrittivi contro il Covid a Gubbio

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 05 FEB - Otto classi delle scuole di Gubbio in quarantena e una situazione, per quanto riguarda l'intera provincia di Perugia, particolarmente preoccupante: i numeri dei contagi costringono il sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati, di concerto con le autorità sanitarie, a prorogare per un'ulteriore settimana l'ordinanza già adottata nei giorni scorsi. Coprifuoco alle 21, divieto di distribuire alimenti e bevande con sistemi automatici, una spesa al giorno per nucleo familiare, divieto di qualsiasi attività di centri sociali, culturali e ricreativi, compresi i cosiddetti "club", riduzione della fruizione dei parchi e, soprattutto, didattica in presenza ancora ferma per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (le scuole dell'infanzia restano ancora aperte).

"Purtroppo i numeri dei contagi - spiega il sindaco Stirati in una nota del Comune - non fanno registrare cali importanti.

Anzi, la situazione resta molto critica in tutta la provincia.

Per questo abbiamo prorogato l'ordinanza emanata la settimana scorsa, continuando sia a chiedere ai cittadini la massima attenzione al rispetto delle regole ormai ampiamente note, sia a garantire, da parte nostra, presidi e controlli con i vigili urbani".

L'ordinanza è stata prorogata fino al 15 febbraio compreso.

(ANSA).