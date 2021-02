Negramaro al PalaBarton di Perugia il 13 novembre

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - È il primo annuncio di un grande concerto pop in Umbria dopo tanto tempo. Ancora in piena pandemia ma con la speranza di riuscire a riempire nuovamente un grande spazio per ascoltare musica dal vivo. Il 13 novembre prossimo arriva infatti al PalaBarton di Perugia l'unica tappa umbra del nuovo tour indoor dei Negramaro.

"Avere un giorno e un luogo per immaginare la possibilità concreta di stare nuovamente in 4 mila ad ascoltare e guardare un concerto è già una grande cosa. Rende meno utopico dire 'quando tutto questo finirà'" commentano gli organizzatori della stagione Tourné 2021/2022. L'Associazione umbra della canzone e della musica d'autore e Mea Concerti svelano così il loro primo appuntamento dopo uno stop che, almeno nei mesi autunnali e invernali, va avanti ormai da un anno causa covid. E a due anni di distanza dal grande successo di "Amore che torni tour", datato ormai 2019 e che aveva registrato il tutto esaurito, i Negramaro tornano quindi con un nuova tournée indoor dal titolo "Contatto Tour 2021". C'è da attendere ancora qualche mese, sperando anche in una ripresa veloce delle attività di pubblico spettacolo con la fine dell'emergenza sanitaria, e poi anche una delle più importanti band italiane potrà quindi risalire anche sul palco del palasport perugino. (ANSA).