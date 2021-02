L'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni assume personale

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - Nuove assunzioni all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni: sono stati infatti formalizzati i contratti per nove posizioni per altrettanti profili, non solo sanitari. Sette assunzioni - spiega una nota dell'azienda - riguardano l'area medica, in particolare cinque a tempo indeterminato il reparto di Pneumologia e due il reparto di Oncologia (a tempo determinato).

Le altre due posizioni, ancora a tempo indeterminato, sono relative a informatici. Questi ultimi, nel percorso di collaborazione individuato dalla direzione aziendale, lavoreranno in stretta collaborazione con la direzione sanitaria e l'ufficio tecnico, unendo così gli aspetti organizzativi e quelli funzionali nell'ottica di una migliore efficacia operativa.

Nel complesso, da gennaio 2020 al primo febbraio 2021, c'è stato un incremento di 124 unità di personale. Riguardo agli stabilizzati, ovvero chi è passato dal tempo determinato al tempo indeterminato, sempre da gennaio 2020 al primo febbraio 2021, sono stati 107, di cui 106 nell'area sanitaria e uno nell'area amministrativa. (ANSA).