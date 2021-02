In Umbria altri 443 nuovi casi Covid in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - Tornano a crescere i nuovi casi Covid giornalieri in Umbria, 443 nell'ultimo giorno, più 19 per cento rispetto a ieri secondo quanto riporta il sito della Regione. Il totale dall'inizio della pandemia è 37.751.

Segnalati altri dieci morti, 823, e 226 guariti, 30.530, con gli attualmente positivi ora 6.398, 207 in più di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati processati 3.888 tamponi e 4.761 test antigenici. Il tasso di positività è del 5,1 per cento sul totale (ieri 4,9) e dell'11,3 sui soli molecolari (10,1).

Continua la crescita dei ricoverati in ospedale, 443, cinque in più, mentre rimane stabile a 66 il numero dei pazienti in terapia intensiva. (ANSA).