Cliente prende caffè al banco, bar chiuso cinque giorni

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - Chiusura dell'attività per cinque giorni per un bar di via Narni, a Terni, dopo che un cliente è stato sorpreso dai carabinieri a consumare un caffè al banco.

I militari della stazione di Collescipoli sono transitati davanti al locale nella tarda serata di ieri, nell'ambito dei controlli del territorio per la verifica del rispetto della normativa anti-Covid, notando l'avventore. All'uomo, poi risultato residente fuori Comune, è stata elevata la sanzione prevista. (ANSA).