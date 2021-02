Alessandro Gaucci manifesta interesse per il Perugia Calcio

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - L'amministrazione comunale di Perugia conferma di aver ricevuto la visita dell'ex dirigente del Perugia Calcio Alessandro Gaucci, durante la quale lo stesso Gaucci ha confermato il suo attaccamento alla città e ha manifestato un interesse per la squadra di calcio, mai celato.

"Interesse di cui l'amministrazione comunale - riferisce l'ente - non ha potuto che prendere atto, senza tuttavia entrare nel merito, trattandosi nella eventualità di una interlocuzione da intercorrere con la società".

L'Amministrazione comunale continua a seguire con interesse, attenzione e sostegno l'evolversi dell'attuale campionato di Lega Pro, apprezzando i risultati sin qui ottenuti dall'AC Perugia Calcio con la speranza che riesca a centrare l'obiettivo di un pronto ritorno in serie B.

L'incontro - riferisce il Comune - era stato chiesto da tempo dallo stesso Gaucci, per conoscere di persona il sindaco e ringraziarlo assieme all'intera amministrazione per la vicinanza mostrata in occasione della morte del padre Luciano. L'interessamento di Alessandro Gaucci al Perugia calcio era stato anticipato dal sito Umbria24.