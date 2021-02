A Orvieto le riprese del film tv dedicato a Carla Fracci

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 05 FEB - Al via oggi a Orvieto le riprese del film tv "Carla", dedicato a Carla Fracci, interpretata dall'attrice Alessandra Mastronardi. Si tratta di una produzione Anele srl/Rai Fiction, per la regia di Emanuele Imbucci, in onda prossimamente su Rai1.

La troupe si fermerà fino al 27 febbraio nella cittadina umbra: le riprese sono programmate in alcune zone del centro storico dove è stato necessario da parte del Comune adottare una serie di provvedimenti per limitare la viabilità e la sosta.

Liberamente ispirato all'autobiografia della celebre ballerina "Passo dopo passo - La mia storia" (Mondadori) e realizzato con la consulenza diretta della stessa Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film ne ripercorre il percorso umano e professionale. La riprese del film, oltre che ad Orvieto si svolgeranno anche a Roma e Milano, in particolare al Teatro alla Scala. (ANSA).