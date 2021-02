Umbria avvia prenotazioni vaccino ultraottantenni

(ANSA) - PERUGIA, 04 FEB - Dal 12 febbraio l'Umbria avvierà le prenotazioni per le vaccinazioni Covid degli ultraottantenni.

Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

Che ha evidenziato la necessità di programmare le operazioni "per non sprecarne nemmeno uno".

"I vaccini Pfizer e Moderna indicati per questa fascia di popolazione - ha sottolineato l'assessore - prevedono una dose e poi il richiamo. I vassoi consegnati devono essere poi scongelati e inoculati in tempi stabiliti".

Il commissario per l'emergenza Covid in Umbria Massimo D'Angelo ha ricordato che il numero dei vaccini destinato alle regioni viene stabilito dalla Struttura nazionale. "Immaginiamo di somministrare a febbraio la prima dose a 20 mila ultraottantenni" ha aggiunto.

"Per le vaccinazioni - ha detto ancora D'Angelo - sarà individuato un portale e verrà utilizzata l'app per i servizi pubblici. Stiamo comunque immaginando anche ulteriori modalità, come il coinvolgimento delle farmacie e medici di medicina generale, ma anche un numero di telefono dedicato. I primi che potranno prenotarsi saranno gli ottantenni". (ANSA).



Il Piano vaccinale - è stato detto nel corso dell'incontro - proseguirà con quello AstraZeneca, sarà riservato ai soggetti tra 18 e 55 anni. Verrà destinato ai professionisti sanitari non dipendenti dal Servizio sanitario pubblico (odontoiatri, medici-chirurghi e loro assistenti, farmacisti) e le categorie considerate 'fragili', compresi le persone con disabilità, secondo priorità che verranno comunque indicate dalla Struttura commissariale nazionale. Per gli ultraottantenni che saranno in grado di recarsi presso le sedi vaccinali, la somministrazione delle dosi inizierà dal 15 febbraio e sarà possibile prenotarsi dal 12 utilizzando il portale web del Cup online, direttamente sulla app IO dei servizi pubblici. Al momento della prenotazione verrà fissato l’appuntamento per la vaccinazione con indicazione della sede e dell'orario. Sarà possibile, al momento della prenotazione, scaricare dal portale web la modulistica relativa al consenso informato, alle caratteristiche del vaccino, alla privacy, e altro, da consegnare all'atto della somministrazione del vaccino. Le vaccinazioni a domicilio verranno fatte - è stato detto ancora -, nel momento in cui sarà fornito alla Regione un vaccino che non necessiti di particolari condizioni di conservazione e utilizzo. Anche in questo caso si inizierà dalle persone ultraottantenni che per le loro condizioni cliniche hanno difficoltà di spostamento.