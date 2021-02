Sì al prelievo cinghiali anche tramite caccia di selezione

(ANSA) - PERUGIA, 04 FEB - "Il contenimento dei cinghiali potrà presto essere praticato anche tramite caccia di selezione: la Giunta regionale ha approvato la proposta del Regolamento per la gestione del prelievo venatorio degli ungulati che inserisce la specie fra quelle previste, rafforzando ulteriormente le misure per arginarne l'abnorme diffusione sul territorio umbro".

È quanto rende noto l'assessore regionale all'Agricoltura e alla Caccia, Roberto Morroni.

"Dopo le misure urgenti attuate lo scorso anno, si concretizza - sottolinea l'assessore - un'altra linea di intervento delle politiche regionali per la gestione dei cinghiali, la cui presenza massiccia è causa di danni alle produzioni agricole e mette a rischio l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale". "L'estensione delle specie prelevabili con caccia di selezione anche ai cinghiali, oltre che ai caprioli, daini e cervi - spiega - è già stata oggetto di confronto in sede di Consulta faunistico-venatoria, ed ora trova forza nel nuovo Regolamento in arrivo. Verrà infatti trasmesso alla competente Commissione consiliare dell'Assemblea Legislativa per acquisire il parere obbligatorio, dopodiché diventerà operativo, mettendo in campo un altro strumento utile per il superamento di un problema per troppi anni trascurato". (ANSA).