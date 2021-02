Operaio ferito a una mano in un infortunio all'Ast

(ANSA) - TERNI, 04 FEB - Un operaio di 37 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina al Centro di finitura dell'Ast di Terni. L'uomo - in base a quanto si apprende - è stato trasportato all'ospedale Santa Maria, dove gli è stato riscontrato un trauma alla mano destra. E' stato quindi preso in carico dal reparto di Chirurgia della mano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e personale dell'Usl Umbria 2 per i rilievi. (ANSA).