Cantone, non farò ministro della Giustizia

Circolerebbe anche il nome di Raffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia, tra i possibili nomi indicati come ministri della Giustizia del Governo che sta cercando di formare Mario Draghi.

A parlarne è oggi la Nazione sulle pagine umbre.

Interpellato dall'ANSA, Cantone esclude però un suo impegno nel prossimo Esecutivo. "Sono concentrato solo sulla procura di Perugia - sottolinea - e intendo portare a termine il mio incarico che è cominciato da poco. Non ho altri interessi - conclude Cantone - se non quello legato all'Ufficio che dirigo".

