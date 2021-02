Assessore "netta separazione" diffusione Covid province umbre

(ANSA) - PERUGIA, 04 FEB - Da dopo le vacanze di Natale in Umbria emerge una "netta separazione" per il contagio Covid, "con numeri molto più importanti sulla provincia di Perugia rispetto a quella di Terni". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto nella conferenza stampa settimanale sull'andamento della pandemia. "Stiamo studiano quelli che possono essere gli interventi per riportare la situazione sotto controllo, per spegnere l'incendio dove c'è" ha aggiunto.

"O ci sono atteggiamenti diversi tra le province - ha detto Coletto - oppure ci sono varianti del virus e su questo stiamo facendo le verifiche". (ANSA).