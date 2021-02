Agenti Polfer aiutano donna in difficoltà a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 04 FEB - Seduta su un muretto a ridosso della stazione ferroviaria di Foligno, con numerosi bagagli intorno e l'aria di una persona in prenda alla disperazione: questa è la scena che si è presentata agli agenti della polizia ferroviaria di Foligno, che hanno soccorso ed aiutato la donna, in evidente difficoltà.

I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del perimetro esterno dell'area dello scalo ferroviario, si sono infatti avvicinati e la donna, una 47enne di origini straniere, ha raccontato loro di aver perso il lavoro e quindi i mezzi che le garantivano il sostentamento, a partire da un alloggio in cui vivere.

Gli agenti l'hanno identificata e si sono attivati per un aiuto immediato, contattando la Caritas del posto. Grazie anche alla disponibilità di un hotel della zona, sono quindi riusciti a trovarle una prima sistemazione. (ANSA).