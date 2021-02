Si affida a legale compagna scomparso in Albania

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - Si è affidata a un legale, l'avvocato Giancarlo Viti, che rappresenta lei e il figlio come possibili parti offese, Jonida Likaj la compagna di Davide Pecorelli, l'umbro del quale non si hanno più notizie dall'inizio di gennaio quando si era recato per lavoro in Albania.

Sulla scomparsa dell'uomo sono in corso indagini da parte delle autorità locali. Anche la procura di Perugia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. (ANSA).