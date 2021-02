Prof. Francisci, provati su piano fisico e psicologico

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - "Molto provati sul lato fisico e psicologico": è come si sente il personale della struttura complessa di Malattie infettive dell'ospedale di Perugia, in prima linea ormai quasi da un anno nella lotta al Covid. Lo dice all'ANSA la direttrice, la professoressa Daniela Francisci. "Il nostro organico si è ridotto in maniera consistente - aggiunge - a causa di pensionamenti e di trasferimenti in altre regioni (come la Toscana) di medici specialisti precari che hanno vinto concorsi a tempo indeterminato. Anche quel sostegno morale e quell'incoraggiamento da parte della collettività è sfumato.

"Quindi - conclude la professoressa Francisci - oggi è tutto molto più difficile e faticoso". (ANSA).