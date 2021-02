In Umbria somministrate 97,4% dosi vaccino Covid consegnate

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - In Umbria sono state somministrate il 97,4 per cento delle dosi di vaccino Covid finora consegnate.

Emerge dai dati del Ministero della Salute aggiornati alla mattina del 3 febbraio.

In particolare sono state inoculate 25.200 dosi delle 25.875 finora disponibili. L'Umbria si mantiene quindi tra le prime regioni italiane come utilizzo dei vaccini. (ANSA).