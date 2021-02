Da Coldiretti proposte per contenere danni fauna selvatica

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - Contiene proposte e richieste rivolte agli amministratori e decisori politici umbri, con l'obiettivo "di contribuire ad arginare in modo efficace la piaga dei danni provocati dalla fauna selvatica", il nuovo manifesto della Coldiretti Umbria presentato oggi.

'Tuteliamo territorio e imprese', questo il titolo del documento, sarà consegnato alla presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, al presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, ai prefetti, agli assessori regionali all'Agricoltura e alla Sanità, ai sindaci, ai parlamentari umbri, ai presidenti di Provincia e ad altri esponenti istituzionali.

Nel corso dell'incontro è stato denunciato "il proliferare abnorme dei cinghiali che provocano gravissimi danni ad imprese agricole, coltivazioni, biodiversità e ambiente, minacciando anche sicurezza e salute pubblica".

"Specie in questo tempo di pandemia - ha affermato il presidente di Coldiretti Umbria Albano Agabiti - occorre moltiplicare gli sforzi per arrestare l'incontrollata proliferazione degli animali selvatici, in particolare dei cinghiali, il cui numero in Umbria, insostenibile, si stima abbia superato abbondantemente i 100 mila esemplari".

Tra le misure straordinarie richieste, c'è l'adozione di un piano di controllo della specie cinghiale, che preveda l'utilizzo di ogni strumento possibile; inoltre, la possibilità per l'agricoltore in possesso di licenza, di intervenire direttamente.

Tra quelle ordinarie, invece, la richiesta alla Regione di un tavolo permanente che avanzi nel termine massimo di due mesi proposte condivise sui seguenti temi: censimento della specie; definizione delle aree non vocate alla presenza del cinghiale e piani di controllo specifici; pubblicazione dei dati; maggior coinvolgimento degli Enti gestori delle aree naturali protette; costruzione di un sistema snello per la commercializzazione della carne degli ungulati; contributi concreti e proporzionati agli agricoltori, per l'acquisto di reti elettrificate; rivisitazione e modifica del sistema di accertamento dei danni ed indennizzo. (ANSA).