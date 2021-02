ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, variante ipotesi per più casi

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - L'eventuale presenza in provincia di Perugia della variante brasiliana, o similare, del Sars-Cov-2 potrebbe spiegare l'incremento dei casi registrato negli ultimi giorni in alcune aree. Ne è convinta la professoressa Daniela Francisci, direttore della struttura complessa di Malattie infettive dell'ospedale di Perugia.

Dopo i due casi casi segnalati ieri dall'Istituto superiore di sanità c'è ora particolare attesa per il sequenziamento del genoma degli altri 42 campioni sospetti inviati. Con i risultati che arriveranno nei prossimi giorni. "Ogni mese - ha spiegato la professoressa Francisci - vengono inviati dal laboratorio di Microbiologia di Perugia, che è quello di riferimento regionale, dei campioni (tamponi naso faringei) random all'Iss per il programma di sorveglianza nazionale. I due campioni 'sospetti' per la variante brasiliana facevano parte del lotto di quelli inviati l'8 Gennaio scorso".

Sul fronte dei dati giornalieri aumentano del 62% i nuovi contagi Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore: sono 458, su 4.330 tamponi molecolari analizzati e 3.693 test antigenici, con un tasso di positività del 10,57 sui soli tamponi molecolari e del 5,7 sul dato complessivo, in entrambi i casi in crescita rispetto a ieri. Secondo i dati della Regione aggiornati al 3 febbraio, si registrano altri nove morti e 222 guariti. Si ferma l'ascesa dei ricoverati, solo uno in più rispetto a ieri, ma salgono a 64 (tre in più) i pazienti in terapia intensiva.

(ANSA).