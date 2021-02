458 nuovi casi di Covid e nove morti in Umbria in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 03 FEB - Aumentano del 62% i nuovi contagi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore: sono 458, su 4.330 tamponi molecolari analizzati e 3.693 test antigenici, con un tasso di positività del 10,57 sui soli tamponi molecolari e del 5,7 sul dato complessivo, in entrambi i casi in aumento rispetto a ieri.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 3 febbraio, si registrano altri nove morti (810 dall'inizio della pandemia) e 222 guariti (30.126 in tutto).

Si ferma l'ascesa dei ricoverati, solo uno in più rispetto a ieri, ma salgono a 64 (tre in più) i pazienti in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 5.999. (ANSA).