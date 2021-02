Insieme da 50 anni rinnovano matrimonio in hospice

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 02 FEB - Vivono insieme da più di cinquant'anni, si sono sposati tanti anni fa in chiesa e oggi hanno voluto rinnovare la loro promessa d'amore all'hospice di Spoleto dove vive l'uomo. Lui è Alipio Esposti Federici, ex ragioniere amante della natura, lei si chiama Mariangela Rufini, ex infermiera in pensione con l'hobby del cucito.

I due - si legge in una nota dell'Usl Umbria 2 - sono conosciuti a Trevi come una della coppia più unite della città.

Per loro l'ufficiale di stato civile Francesca Alcidi, accompagnata dal segretario generale del Comune di Spoleto Mario Ruggieri, hanno officiato con emozione il matrimonio. Colpiti dall'estrema familiarità, calore umano e dignità dei due sposi e della cerimonia alla quale hanno preso parte gli operatori dell'hospice di Spoleto. (ANSA).