Afas e Comune Perugia insieme per test a studenti

(ANSA) - PERUGIA, 02 FEB - Sarà attivo dal 3 al 6 febbraio, mattina e pomeriggio il servizio di testing e monitoraggio attivo organizzato dal Comune di Perugia in collaborazione con Afas e dedicato agli studenti delle scuole elementari e delle prime medie di Perugia, al fine di garantire un ritorno in classe in sicurezza.

"Abbiamo dato forma a questa iniziativa - spiega il presidente di Afas, Antonio D'Acunto - perché in questo momento così delicato ognuno deve fare la sua parte per rendere la scuola un luogo sicuro".

La stessa Afas spiega che il servizio sarà reso possibile grazie alla collaborazione con la Croce rossa che metterà a disposizione delle unità mobili. A Perugia le postazioni individuate saranno tre: nei pressi della Farmacia Afas di Ponte D'Oddi e nelle vicinanze delle farmacie di San Sisto e Villa Pitignano. Sarà gratuito e soggetto a prenotazione.

A Perugia tutte le 14 farmacie facenti capo ad Afas raccoglieranno le prenotazioni. (ANSA).