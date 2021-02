Università: Brainstorming d'Ateneo dedicato al Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - L'Università degli Studi di Perugia al servizio della società e del territorio: il 3 e 4 febbraio 2021, in diretta streaming, si svolgerà il secondo Brainstorming d'Ateneo, dedicato a raccogliere idee e proposte per la valorizzazione dell'area del Lago Trasimeno.

L'iniziativa, dal forte taglio multidisciplinare, darà spazio a un ampio programma di oltre 70 interventi di scienziati provenienti da tutti i quattordici dipartimenti dello Studium.

I lavori della due giorni "Unipg pensa il Lago Trasimeno.

Secondo Brainstorming di Ateneo" verranno aperti mercoledì 3 febbraio, alle ore 15.30, dal rettore Maurizio Oliviero, e dai saluti di Roberto Morroni (vicepresidente Regione Umbria), di Sandro Pasquali (vicepresidente Provincia di Perugia) e di Giulio Cherubini (presidente Unione dei Comuni del Trasimeno), per proseguire moderati dal professore Daniele Parbuono, delegato del rettore e coordinatore del gruppo di lavoro "Brainstorming Unipg". L'evento proseguirà giovedì 4 febbraio alle ore 15.30. Il programma e il link per assistere all'evento, sono disponibili all'indirizzo https://www.unipg.it/files/eventi/2021/2021-01-25-programma-brai nstorming.pdf "Unipg pensa il Lago Trasimeno. (ANSA).