Sindaci Umbria riuniti per decisioni su scuole

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Sono riuniti in videoconferenza i sindaci dei 31 Comuni umbri (quasi tutti in provincia di Perugia) che presentano una maggiore incidenza di casi Covid.

L'incontro è stato convocato dal presidente facente funzioni di Anci Umbria, Michele Toniaccini, nell'ambito del confronto legato alla possibile chiusura delle scuole come misura di contenimento alla diffusione del virus. Presenti anche il direttore regionale della Sanità Claudio Dario e il commissario per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo.

Al centro del confronto il nuovo documento inviato ai sindaci dal Servizio igiene e sanità pubblica territoriale. (ANSA).