Questore,contro il Covid sforzo di tutte le componenti sicurezza

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Si è tenuta una riunione voluta dal questore di Perugia, Antonio Sbordone, con i vertici della Confcommercio e rappresentanti delle agenzie per la sicurezza impegnate nei centri commerciali, i supermercati e gli esercizi commerciali della provincia. "Le misure ancor più stringenti, in relazione all'attuale innalzamento del picco pandemico, hanno reso necessario l'incontro - spiega la questura in una nota - al fine di sviluppare un confronto con gli interlocutori quotidianamente impegnati ed a contatto con la cittadinanza che affluisce ai pubblici esercizi". Il questore ha potuto apprezzare il lavoro svolto dalle agenzie reputandolo "di grande efficienza, rigorosità e di apprezzabile approccio nei confronti dell'utenza". Sono stati analizzati alcuni passaggi essenziali dell'organizzazione della sicurezza all'interno dei supermercati che riguardano non solo il rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e della distanza sociale ma anche il rispetto della concentrazione demografica per metro quadrato della clientela all'interno degli esercizi, l'esposizione dei cartelli di informazione sul comportamento da adottare e la tassativa rilevazione della temperatura ad ogni varco di ingresso. "Il prezioso compito degli operatori della 'sicurezza sussidiaria' - spiega ancora la questura - dovrà essere ancor più meticoloso anche nel controllo di tutte quelle azioni di tutela igienico-sanitaria finalizzate al contrasto alla diffusione dell'epidemia". "Lo sforzo congiunto di tutte le componenti della sicurezza pubblica e privata - ha detto il questore - è in questa delicatissima fase, quanto mai necessario. La questura, attraverso la divisione della polizia amministrativa e sociale è a disposizione delle agenzie per fornire ogni indicazione o supporto che dovesse essere richiesto". Nota di apprezzamento anche per la Confcommercio, che rappresenta la proprietà degli esercizi e, quindi, per le agenzie di sicurezza, la committenza, che ha confermato, nel corso dell'incontro, la massima disponibilità a collaborare con le istituzioni, per il perseguimento di obiettivi comuni, che attengono alla salute e alla vita delle persone. (ANSA).