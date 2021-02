Operaio ditta esterna ferito in un incidente sul lavoro all'Ast

(ANSA) - TERNI, 01 FEB - Un operaio dipendente di una ditta esterna dell'Ast di Terni ha riportato una prognosi di 30 giorni a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nell'area di laminazione a caldo dell'acciaieria. Il giovane, di 30 anni, è caduto da un'altezza di circa tre metri per cause in corso di accertamento. Sempre cosciente, dopo i primi soccorsi è stato condotto all'ospedale Santa Maria di Terni. Ha riportato un trauma della colonna con frattura vertebrale - riferisce l'azienda ospedaliera - ed è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. (ANSA).