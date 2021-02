Meloni (Pd), ristori a famiglie dopo "pasticcio" sulle scuole

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - "Servono immediati ristori per le famiglie, dopo il pasticciaccio combinato sulla riapertura delle scuole, tornate in presenza per neanche una settimana e costrette a ripartire in Dad, mettendo i genitori che lavorano in seria difficoltà". Così la vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Simona Meloni (Pd).

"La strada delle chiusure delle scuole di ogni ordine e grado - spiega Meloni - è la strada più facile, presa rincorrendo il problema e mai attraverso una attenta pianificazione delle decisioni, come si dovrebbe fare in una amministrazione seria.

Con questa modalità scelta, dei provvedimenti a macchia di leopardo, occorre provvedere urgentemente a ristori per le famiglie che si troveranno a dover gestire i propri figli a casa e magari a dover tornare al lavoro, costretti magari al ricorso a servizi di babysitteraggio". (ANSA).