Continuano a crescere ricoverati Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Continua a crescere il numero dei ricoverati Covid in Umbria, oggi 421, sei in più di ieri, 58 dei quali, quattro in più, nelle terapie intensive. E' in quadro delineato sul sito della Regione.

Registrati nell'ultimo giorno 143 nuovi positivi, 36.194, 121 guariti, 29.672, e otto morti, 789. Gli attualmente positivi sono 5.643, 14 in più di ieri.

Sono stati processati 572 tamponi molecolari e 629 test antigenici con un tasso di positività complessivo dell'11,9 per cento. (ANSA).