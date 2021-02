Consiglieri Pd, pagina buia gestione emergenza Covid

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - "Una pagina buia della gestione dell'emergenza sanitaria. Dallo scaricabarile sui sindaci alla mancata gestione dell'emergenza sanitaria, passando per la chiusura delle scuole e i ritardi sul piano vaccinazioni. La Giunta Tesei è un misto di arroganza e incapacità, chiusa a riccio e che comincia ad andare in pezzi nella dialettica tra i due principali partiti che la compongono": a sottolinearlo sono i consiglieri regionali del Partito democratico Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi e Michele Bettarelli, che sottolineano il grande "caos ingenerato intorno alle scuole".

"Insieme a decine di migliaia di alunni e studenti con le loro famiglie - spiegano i consiglieri del Pd - stiamo aspettando di sapere se verranno chiuse le scuole dall'oggi per il domani e, in caso, di quale ordine e grado. Nell'attesa viene spontaneo chiedersi come verrà giustificata la spesa milionaria per lo screening della popolazione scolastica senza alcuna decisione della Regione per limitare i contagi. Infatti fino a poche settimane fa molte Regioni avevano situazioni ben più critiche dell'Umbria e livelli di contagi molto più alti che nei nostri territori: come la Toscana che era ai limiti della zona rossa.

Eppure, mettendo in campo numerose azioni per contenere i contagi e iniziative per far ripartire la scuola in sicurezza, ora è tornata addirittura in zona gialla. Dai trasporti agli screening fino all'assunzione degli steward per il controllo dei flussi nei bus. Nemmeno la Lombardia ha chiuso le scuole primarie quando si trovava in zona rossa".