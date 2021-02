Aveva oltre 700 grammi di stupefacenti, posto ai domiciliari

(ANSA) - TERNI, 01 FEB - Oltre 700 grammi di droga, tra hascisc, marijuana e ketamina, sono stati sequestrati ad un trentunenne incensurato di Terni, posto ai domiciliari dai carabinieri dopo essere stato fermato nella prima periferia della città a bordo della sua auto.

Secondo quanto riferisce l'Arma, l'uomo - un ex imprenditore del settore dell'enologia - è stato trovato inizialmente in possesso, dai militari della sezione Operativa del comando compagnia, di 14 grammi di hascisc. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 707 grammi della stessa sostanza suddivisi in panetti, due involucri contenenti complessivamente 11 grammi sempre di hascisc, 10 grammi di marijuana e due grammi di ketamina.

Infine, in un secondo domicilio, sono stati scoperti altri 34 grammi marijuana suddivisa in tre involucri. Sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione e 370 euro, probabile provento dell'attività di spaccio.

Coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente le accuse che vengono contestate al giovane, condotto al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo. (ANSA).