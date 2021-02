Appello lavoratori spettacolo dal vivo, servono azioni concrete

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - "Come lavoratrici e lavoratori dello spettacolo siamo disponibili a rispettare ogni protocollo di sicurezza. Ma vogliamo farlo in modo legittimo. Noi siamo pronti. La Regione Umbria è pronta a riconoscere e legittimare il nostro lavoro?". Con queste parole tornano a farsi sentire anche in Umbria, chiedendo soprattutto "azioni concrete" e "il tavolo promesso", le lavoratrici e i lavoratori professionisti del settore dello spettacolo dal vivo.

Storicamente poco tutelati, sono infatti tra quelli che hanno maggiormente subito gli effetti della pandemia sul lavoro, con un fermo di larga parte del settore che dura ormai da un anno.

Persone che hanno dato vita in tutto il territorio nazionale ad associazioni informali di categoria per affrontare la drammatica situazione seguita all'emergenza sanitaria. Fra questi movimenti, 'Attori e Attrici Uniti' ha assunto da alcuni mesi una declinazione regionale denominata appunto 'Adu, Attori Attrici, Danzatori e Danzatrici dell'Umbria'.

Dopo aver lanciato sui social l'hastag #stanchidiaspettare, affermano: "Sono passati 101 giorni dall'ordinanza regionale che vieta lo svolgimento di attività all'interno delle sedi delle associazioni che, contrariamente a quanto si pensi, non sono solo luoghi di attività ricreative, ma anche e soprattutto luoghi di lavoro". Per questo motivo chiedono "di rivedere immediatamente l'ordinanza del 24 ottobre 2020".

L'Adu si è unito anche al nuovo appello del mondo dello spettacolo, insieme ad altre realtà nazionali. Alla notizia del blocco del nuovo decreto Ristori "a causa di questa incomprensibile crisi di governo", denunciano insieme "la condizione d'indigenza in cui versano uomini e donne che operano nel settore". Con l'appello che si conclude così: "Le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo si appellano al senso di responsabilità e alla necessità di dare stabilità al nostro Paese in una fase tanto complicata affinché vengano sbloccate le risorse necessarie a garantire la sopravvivenza di migliaia di persone". (ANSA).