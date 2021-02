ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, stretta a misure alcune aree

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Torna a fermarsi l'attività didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di diversi comuni dell'Umbria come ulteriore misura di contrasto alla diffusione del virus.

Azione nella quale può di fatto inquadrarsi anche la decisione dell'ospedale di Perugia di vietare l'accesso di congiunti, visitatori e assistenze nelle aree di degenza non Covid.

Sul fronte delle scuole, una lettera del Servizio igiene e sanità pubblica territoriale, seguita alle comunicazioni della presidente della Regione Donatella Tesei e del Comitato tecnico scientifico umbro, ha chiesto tra le misure più stringenti da adottare per contenere la diffusione dei casi di Sars-Cov-2 lo stop alle lezioni in presenza. Trentuno i Comuni interessati in quanto presentano una maggiore incidenza di casi e nei quali i sindaci stanno adottando ordinanze che riguardano le scuole di primo e secondo grado, chiuse per 14 giorni. Tra quelli che hanno annunciato di avere provveduto Perugia (dove il coprifuoco è già stato anticipato alle 21), Foligno, Gubbio e Amelia.

La Direzione generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia ha intanto annunciato la chiusura degli accessi nelle aree di degenza non Covid-19 per potenziare le misure già in atto per il contenimento della pandemia. Visitatori e congiunti potranno consegnare eventuali beni personali di prima necessità al personale infermieristico di reparto solo dalle 12 alle 13. Per le assistenze, potrà essere "attentamente valutata" la presenza in alcuni reparti limitatamente ai casi di "assoluta necessità".

Proprio gli ospedali continuano a essere sotto pressione per la pandemia. Continua infatti a crescere il numero dei ricoverati, oggi 421, sei in più di ieri, 58 dei quali, quattro in più, nelle terapie intensive. Registrati nell'ultimo giorno 143 nuovi positivi, 121 guariti e otto morti. (ANSA).