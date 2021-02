Tornano a salire ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - Tornano a salire i ricoverati Covid in Umbria, oggi 415, 14 più di ieri, secondo i dati sul sito della Regione. In terapia intensiva si trovano 54 pazienti, uno in meno.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 294 nuovi positivi, 36.051, 167 guariti, 29.641, e altri nove morti, 781. Gli attualmente positivi sono 5.629, 118 in più di ieri.

Sono stati analizzati 3.776 tamponi e 2.206 test antigenici, con un tasso di positività in risalita al 4,9 per cento. (ANSA).