Sindaco, Foligno non è zona rossa

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 31 GEN - "Ad oggi Foligno non è in zona rossa. Non ci saranno pertanto variazioni per le attività commerciali, che rimangono assoggettate alle normative della zona arancione": lo sottolinea il sindaco Stefano Zuccarini intervenendo nel confronto sulle ulteriori misure restrittive in alcune aree della provincia di Perugia. "Invito tutti pertanto alla massima collaborazione - aggiunge - nel rispetto delle misure già in vigore e delle ulteriori nuove disposizioni che saranno emanate a scopo preventivo per scongiurare il passaggio della nostra Regione al colore rosso".

Per quanto riguarda le scuole - annuncia Zuccarini -, "nell'eventualità dell'emanazione di un provvedimento che predisponga la temporanea sospensione dell'attività didattica in presenza, questo sarà emanato in tempo utile per poter dar modo alle famiglie, ai dirigenti scolastici, al personale docente e ai ragazzi di potersi organizzare". "Ancora una volta - sottolinea il sindaco - siamo chiamati a fare tutti la nostra parte come umbri e come folignati, rispettando rigorosamente ogni provvedimento e soprattutto tramite l'adozione di comportamenti responsabili e coscienziosi, indispensabili per evitare un peggioramento della situazione. Certo di poter contare sulla massima collaborazione di tutti". (ANSA).