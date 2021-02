Per la Sir sfuma ancora Coppa Italia

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - Sfuma in finale per il secondo anno consecutivo il sogno della Sir Safety Conad Perugia di aggiudicarsi la Coppa Italia di pallavolo maschile. Che va ancora alla Lube Civitanova.

All'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la formazione di De Giorgi ha conquistato il trofeo imponendosi 3-1 (parziali 25-17, 18-25, 25-17, 25-17).

La Sir Perugia di coach Vital Heynen ha disputato una partita a corrente alternata rispetto alla semifinale di sabato, quando ha battuto Trento in tre set.

Perugia e Civitanova si sono affrontate nella finale tricolore per la quarta volta di fila, con due successi a testa.

Nella stagione in corso la Sir ha già vinto la Supercoppa e attualmente guida la classifica di Superlega. (ANSA).