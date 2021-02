Card. Bassetti a giovani, futuro va costruito insieme a voi

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - "Cari giovani, c'è bisogno non solo della vostra parola ma anche del vostro sorriso, dei vostri gesti affettuosi, della vostra amicizia a iniziare dai più anziani, dalle persone che vivono nello sconforto, soprattutto in questo periodo di pandemia anche se vediamo degli orizzonti ma sono ancora lontani": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, nell'omelia della celebrazione eucaristica della festa di San Giovanni Bosco nella parrocchia dei santi Biagio e Savino. "Cari ragazzi, il futuro va costruito insieme a voi nella speranza" ha aggiunto.

Il cardinale Bassetti ha parlato dei giorni trascorsi in ospedale per il Covid. "Ho riflettuto molto sui ragazzi e sulle ragazze - ha detto, secondo quanto riferisce la diocesi -, ed anche sui diversi giovani che mi sono stati acanto come infermieri e come operatori sanitari, con una delicatezza che mi ha toccato il cuore e non perché ero il loro vescovo, ma li vedevo comportarsi così con tutti i malati. Oggi tutti questi nostri cari ragazzi e ragazze si trovano spesso quasi da soli a dover affrontare delle sfide enormi, chiedendomi come noi adulti possiamo aiutarli e come favorire in loro la cultura dell'incontro, del prendersi cura dei poveri e dei deboli, come comunicare loro la gioia del Vangelo, il gusto dell'amicizia con Gesù. Soprattutto come aiutarli a comprendere che i problemi e i dolori dei fratelli ci interpellano, come far capire non solo ai giovani, ma soprattutto alle famiglie, alle persone che avviciniamo, che è Cristo che fa la differenza e che la vita non è la stessa con Lui o senza di Lui. E allora è veramente importante far crescere le giovani generazione alla luce della Parola di Dio". (ANSA).