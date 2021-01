Svelato il restauro dell'opera di Camassei a Bevagna

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - E' stata svelata al pubblico, collegato in streaming, l'opera di Andrea Camassei, appena restaurata, L'Immacolata Concezione, l'Eterno tra gli Angeli ed i Santi Andrea Apostolo, Bonaventura da Bagnoregio, Nicola da Tolentino e Santo Vescovo del Museo civico di Bevagna.

Non appena il museo potrà riaprire le sue porte, l'imponente opera potrà essere ammirata da tutti i cittadini e dai visitatori nella sua nuova collocazione a Palazzo Lepri.

Assente il pubblico in sala per via delle restrizione imposte dall'emergenza sanitaria, la cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e è stata trasmessa in diretta Facebook.

E' stata la restauratrice Lorella Giovannelli a entrare nel dettaglio dei lavori svolti. Andrea Camassei dipinse ad olio l'Immacolata Concezione nella prima metà del 1600 ma nel corso dei secoli sono stati numerosi e molto invasivi gli interventi sul quadro. Il restauro ha quindi riportato l'opera al suo aspetto originario e alla sue iniziali dimensioni. Diverse le ipotesi nate nel corso del restauro anche in merito alla prima collocazione dell'opera. Come ha ricordato la restauratrice, è soprattutto la figura di Sant'Andrea a destare maggiore curiosità: il santo è l'unico a guardare verso il pubblico con lo sguardo fiero e la barba bianca e l'ipotesi è che si tratti di un autoritratto di Andrea Camassei, nato proprio nel giorno dedicato al santo omonimo.

L'opera, di proprietà comunale come attestato da documento di archivio, per decenni è stata conservata nella chiesa del monastero di Santa Margherita a Bevagna. Nel 2018, grazie all'intervento dell'amministrazione comunale e ad un contributo della Regione Umbria, è stato possibile dare inizio al suo recupero. (ANSA).