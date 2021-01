In scuole Umbria individuati 35 cluster Covid

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - Sono saliti a 35 (dieci in più rispetto all'ultimo rilevamento del 27 gennaio scorso) i cluster Covid (due o più casi nello stesso gruppo classe) presenti in Umbria. Emerge dai dati forniti dalla Regione. La maggior parte tra primaria (14) e infanzia (16).

In totale sono stati individuati 173 alunni positivi (92 nella primaria) e 66 casi tra il personale. I contatti stretti di classe in isolamento sono 3.378. (ANSA).