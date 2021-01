Giovane aggredito per gelosia, cinque denunce a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - Lesioni personali aggravate e rapina in concorso sono le accuse contestate a cinque giovani, denunciati dai carabinieri dopo un'aggressione subita per motivi di gelosia, lo scorso 9 gennaio nel centro di Terni, da un ventenne del posto di origini romene. Secondo quanto riferito dall'Arma il ragazzo - che ha riportato una prognosi superiore ai 20 giorni a seguito della frattura del naso - è stato colpito alle spalle, mentre stava passeggiando con un amico, da una persona che gli ha sferrato un pugno al volto, poi raggiunta da altri coetanei. Questi hanno quindi iniziato a percuotere la vittima con un ombrello, dopo averglielo sottratto. Prima di darsi alla fuga il gruppo si è anche appropriato del telefono cellulare del ventenne, poi ritrovato completamente distrutto e inutilizzabile poco lontano.

Le indagini dei militari del comando compagnia di Terni hanno permesso di identificare i cinque - un venticinquenne ed un ventitreenne italiani di origini libiche, un ventunenne italiano di origini albanesi e, infine, due ventunenni italiani - grazie alle immagine registrate dalle telecamere della zona e alle testimonianze raccolte.

Gli investigatori hanno appurato che alla base dell'aggressione vi sono stati motivi di gelosia per una giovane ragazza ternana contesa tra il vecchio fidanzato (l'aggredito) ed il nuovo (il primo aggressore), poi supportato da alcuni amici. (ANSA).